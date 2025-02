VLAGTWEDDE – Project “Het beste idee van CBS De Zaaier” succesvol afgesloten



Sinds het begin van dit schooljaar werd er op CBS De Zaaier in Vlagtwedde gewerkt met GO!

Hierbij worden wereldoriëntatie, burgerschap en de creatieve vakken geïntegreerd binnen leerzame en uitdagende thema’s betekenisvol aangeboden.

In de afgelopen weken stond het thema ‘Uitvindingen en ontdekkingen’ centraal.

Op donderdag 13 februari werd dit thema feestelijk afgesloten met de prijsvraag ‘Het beste idee van De Zaaier’.

De leerlingen konden voor een heuse jury hun uitvinding of idee presenteren en aan het einde van de dag werden de twee beste ideeën beloond met een prijs(je).

Bij het uitvinden is samenwerken, goed nadenken en ‘je handen gebruiken’ héél belangrijk!’ aldus Gerrit Geniaal, onze plaatselijke uitvinder die voor de gelegenheid graag even langs wilde komen om de leerlingen op het goede spoor te zetten.

De keur aan uitvindingen was groot!

Van robots die kunnen afwassen, baby’s verschonen en koken tot een bananenpel-machine en een handige wegwijzer voor in school.

De jury, bestaande uit (juf) Elly, meneer Joop en oma Grietje, had er een lastige klus aan om te bepalen wie nou het allerbeste idee had.

Uiteindelijk bleken de demoversie van de pizzaknipper van Tamar, Noa en Lana en de natuur-opruimrobot van Fem en Rhode de favorieten van de jury.

De schoolleiding is natuurlijk heel trots op de winnaars maar ook op alle andere leerlingen!

Want ze deden allemaal hun uiterste best bij het bedenken, maken, voorbereiden en presenteren. En daar zaten heel veel mooie leermomenten in.

Na de voorjaarsvakantie gaat het nieuwe thema “Het heelal” op De Zaaier van start:.

Daar zullen de leerlingen ook weer heel veel van gaan leren!