Streektaalorganisaties Drenthe en Groningen slaan de handen ineen voor Veenkolonioa/aols!

GRONINGEN, DRENTHE – Maart staat in het teken van streektaal: Meertmoand Streektoalmoand. In deze maand wordt in de provincie Groningen van alles georganiseerd rond de eigen streektaal, het Grunnegs. Er valt voor de liefhebber van streektaal dus een heleboel te beleven, van een activiteitenweek in Westerwolde tot optredens van geliefde Groninger artiesten als Pé & Rinus, Bert Hadders, Jan Henk de Groot en Tiktok Tammo met Tammo zingt Folk. Binnenkort verschijnt de digitale Meertmoandledder met allerhande streektaalactiviteiten in de maand maart.

Veenkoloniën grensgebied tussen Groningen en Drenthe

Centrum Groninger Taal en Cultuur slaat tijdens de meertmoand de handen ineen met het Drentse Huus van de Taol voor een speciale avond in de Veenkoloniën: Veenkolonioa/aols!. Het grensgebied tussen de twee provincies is zowel Gronings als Drents, maar vooral een gebied op zich. De veenwinning-geschiedenis in dit gebied tekent zich af in het landschap: inwoners stammen deels af van de arbeiders die vroeger het gebied ontgonnen, waarbij de rijkdom vooral ten goede kwam aan de stad Groningen. Lange kanalen werden uitgegraven om het zwarte goud naar de stad te brengen.

Veenkoloniaal talent

De Veenkoloniën staan bekend als een ruig en rauw gebied en is daarmee een uitstekende inspiratiebron voor muzikanten en dichters, liefst in de Drentse/Groningse variant van het Nedersaksisch die in het gebied gesproken wordt. Niet verwonderlijk dus ook, dat het gebied nogal wat muzikaal en dichterlijk talent heeft voortgebracht. Dit rijke aanbod aan artiesten en de Drents-Groningse overeenkomsten in de taal vormen de basis voor de speciale avond Veenkolonioa/aols!, een initiatief van de Drentse streektaalorganisatie Huus van de Taol en Centrum Groninger Taal & Cultuur. Veenkolonioa/aols! vindt plaats op 22 maart in d’Rentmeester in Valthermond, net over ‘de grup’ met Drenthe. Een avond vol meziek, proatje- en dichtjederij met als thema: de Veenkoloniën.

Programma

Folkzangeres Silvia Fledderus uit Valthermond opent de avond met intieme liedjes in het Veenkoloniaals. Aagje Blink, Harma de Roo, Annie Martens en Jan Harbers, allen dichters uit het gebied, brengen hun eigen werk ten gehore. In de talkshow spreken de artiesten met Fieke Gosselaar (consulent streektaal in Groningen), Arja Olthof (streektaalfunctionaris in Drenthe) en Maarten Zwiers, als onderzoeker naar streekcultuur verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. De avond wordt in stijl afgesloten met een optreden van de Groningse zanger en Veenkoloniaal in hart en nieren Erwin de Vries. De deuren van d’Rentmeester zijn om 19:30 uur geopend en om 20:00 uur start het programma.

Praktische informatie

Datum: 22 maart 2025, 19:30 uur (deuren open), 20:00 uur (start programma)

Locatie: d’ Rentmeester, Valthermond

Meer informatie: www.cgtc.nl | www.huusvandetaol.nl. Tickets: https://bit.ly/veenkolonioa_aols



