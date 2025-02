Treant: Kun je echt een gebroken hart hebben? Vijf feiten en fabels over je hart

EMMEN – Valentijnsdag vier je met je geliefde. Maar wat als je relatie net over is? Kun je dan een gebroken hart hebben? Onze cardioloog Marloes van der Wielen vertelt je in 5 feiten en fabels meer over je hart.

Het gebroken hart syndroom bestaat echt: FEIT!

Het gebroken hart syndroom, door dokters ook wel takotsubo-cardiomyopathie genoemd, is een aandoening waarbij het hart tijdelijk verzwakt en niet meer goed werkt. Vaak lijkt het op een hartaanval, maar het heeft een andere oorzaak.

Een gebroken hart komt alleen door emoties, zoals liefdesverdriet: FABEL!

Deze tijdelijke hartaandoening kan worden veroorzaakt door meerdere dingen. Denk aan heel veel emotionele stress, zoals liefdesverdriet of aan fysieke stress, zoals een operatie of een zware ziekte. Door stress maakt het lichaam snel en veel adrenaline aan. Dat kan ervoor zorgen dat het hart door de stresshormonen plaatselijk, meestal in de punt van het hart, verzwakt.

Alleen vrouwen kunnen een gebroken hart krijgen: FABEL!

Een gebroken hart kan iedereen overkomen. Het is dus ook belangrijk om op alle leeftijden aandacht te besteden aan de gezondheid van je hart. Als je ouder bent, heb je wel meer risico dat je hart ziek wordt. Wel zien we dat deze aandoening vaker bij vrouwen ontstaat. 85% van de patiënten zijn vrouwen.

Pijn op de borst is een symptoom van een gebroken hart: FEIT!

De klachten bij een gebroken hart syndroom lijken op de symptomen van een hartaanval, zoals veel zweten, druk of pijn op de borst, benauwdheid, misselijkheid en duizeligheid. De ergste klachten komen binnen twee weken na een stressvolle gebeurtenis. Heb je deze klachten? Dan is ons advies om zo snel mogelijk naar je huisarts te gaan om je hart te laten controleren. Je huisarts kan je doorsturen naar Treant voor extra onderzoek.

Bij Treant hebben we een hartinterventiecentrum. Als enige ziekenhuis in Drenthe kunnen mensen bij ons terecht voor een dotterbehandeling. Ook hebben we een hartpoli speciaal voor vrouwen omdat hartproblemen bij vrouwen soms moeilijker te herkennen zijn dan bij mannen.

Een gebroken hart kan weer beter worden: FEIT!

In de meeste gevallen herstelt het hart zich binnen een paar weken tot maanden, na het starten met medicatie, zonder blijvende schade. In de acute fase kan het wel tot hartfalen en of ritmestoornissen lijden. De kans op herstel hiervan is veel groter dan bij een hartinfarct door een afgesloten kransslagader. Hoewel een gebroken hart ernstig kan lijken, is het dus meestal niet dodelijk.

Zorg goed voor je hart – oproep cardioloog

Cardioloog Marloes van der Wielen werkt 19 jaar bij Treant als cardioloog en is gespecialiseerd in hartfalen, echocardiografie en hartziekten bij vrouwen. Omdat hartproblemen bij vrouwen moeilijker te herkennen zijn dan bij mannen startte ze samen met collega cardioloog Ganiye Sahin een hartpoli speciaal voor vrouwen op ziekenhuislocaties Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal. Hartklachten bij vrouwen worden hierdoor sneller herkend.

‘Nog elke dag vind ik het intrigerend hoe een van de belangrijkste organen van het lichaam in de problemen kan komen. Daarom wil ik Valentijnsdag aangrijpen om op te roepen stil staan bij je eigen (hart)gezondheid én die van je geliefden. Zorg voor rust, een gezonde leefstijl en voldoende beweging en deel je zorgen met anderen als je stress ervaart. Je hart zal je dankbaar zijn.’

Treant

Foto: Treant / Cardioloog Marloes van der Wielen