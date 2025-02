Jaarlijkse schietwedstrijd SSV Blijham: Concentratie en plezier

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 15 februari 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG VEEL BEWOLKING | MORGEN MEER ZON

De bewolking heeft het nog steeds voor het zeggen want maar af en toe is er een klein beetje zon. Maar het is zo goed als droog, hooguit valt er een vlokje lichte sneeuw of wat motsneeuw. De temperatuur komt vanmiddag uit rond +2, vanavond daalt het weer tot rond het vriespunt. De wind wordt matig uit het oosten en daardoor zal het vanavond en vannacht ook behoorlijk oud worden: de minimumtemperatuur komt uit op -2.

Morgen is er ook een matige oostenwind, windkracht 3 tot 4. Er is meer zon dan vandaag want de lucht is iets droger, de maximumtemperatuur is morgen 1 of 2 graden boven nul.

Maandag en dinsdag draait de wind bij naar het zuidoosten maar voor het weerbeeld en de temperatuur maakt dat weinig uit: er is die dagen vrij veel zon, ‘s middags is het 1 of 2 graden boven nul, en ‘s nachts en ‘s ochtends is er lichte vorst. Ná dinsdag komt er een zuiden- tot zuidoostenwind. Woensdag wordt het 4 graden en daarna 7 tot 10 graden. Eind van de week komt er ook wat regen.