Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 16 februari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUD DAGJE | TOT DONDERDAG KOUD

Het is vandaag een koud dagje want de temperatuur komt maar met moeite boven het vriespunt uit en na een maximum van 1 of 2 graden gaat het vanavond ook weer snel vriezen. Er staat vanmiddag een matige oostenwind en de gevoelstemperatuur schommelt dan ook de hele dag rond -5. Het weerbeeld is vaak nog een beetje bewolkt, al zijn er vooral vanmiddag ook opklaringen en vanavond wordt het vrij helder.

Met dat heldere weer zal het komende nacht ook koud worden: de minimumtemperatuur is -6. Maar morgen is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het morgenmiddag ongeveer +1.

In de nacht daarna wordt het opnieuw -5 of -6 en ook dinsdag lijkt het zonnig en droog te zijn, met een maximum rond 1 graad. Vanaf woensdag draait de wind naar het zuiden en daardoor wordt het per dag wat zachter: aan het eind van de komende week lijkt het boven de 10 graden uit te komen.