DAT Trio verzorgt koffieconcert op 2 maart in Albatrosgebouw

NIEUWE PEKELA – Het DAT Trio verzorgt op 2 maart een koffieconcert in het Albatrosgebouw, aanvang 11.00 uur.

Het DAT Trio bestaat uit Don Hofstee, Allard Gosens en Tim Nobel. Het brengt een waaier van verschillende muziekstijlen. Van bekende pareltjes uit de salonmuziek als Walzer- melodieën, Hongaars licht klassiek, Klezmer, Hot Club, Latijn Amerikaans en jazz: het DAT Trio is dus thuis in vele stijlen en staat garant voor een uiterst boeiend concert. Don Hofstee is een begenadigd violist en heeft al vaker van zich laten horen op ons jaarlijks tuinconcert.

Don geniet natuurlijk ook bekendheid als gitarist, Tim is een veelzijdig musicus die zowel jazz als klassiek studeerde en daarnaast muziek schrijft voor allerlei bezettingen. Allard Gosens is deze keer in het trio als zeer gewaardeerd allround musicus zowel onmisbare steunpilaar als het bindmiddel en vandaar de naam DAT. Tim Nobel en Allard Gosens maken ook allebei deel uit van het Noordpool Orkest.

Culturele Commissie Pekela

Zondag 2 maart 2025.

Aanvang: 11.00 uur ( foyer open 10.00 uur. )

Albatrosgebouw (voormalig Doopsgezinde kerkje)

Abr. Westersstraat A 83

9663 PB Nieuwe Pekela

Wilt u een kaartje reserveren dat kan via email : info@sccpekela.nl of bellen via: 06-41389205.

Ook zijn er kaartjes aan de kassa verkrijgbaar

CULTURELE COMMISSIE PEKELA

email: info@sccpekela.nl

Facebook: Culturele Commissie Pekela

Regina Kral – Brunen