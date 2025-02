De heer Nicolaas Kraft van Ermel-Nijland te gast bij Nutsdepartement Westerwolde

VLAGTWEDDE – Het Nutsdepartement Westerwolde organiseert op vrijdag 21 februari a.s. een informatieve avond over de hedendaagse geschiedenis van Rusland en de Oekraïne De Krim: een twistappel in de Zwarte Zee.

De heer Nicolaas Kraft van Ermel-Nijland is historicus van Oekraïne, Rusland en Polen en gespecialiseerd in de contemporaine geschiedenis van deze landen. Hij is verbonden aan het Groninger Instituut voor Midden- en Oost-Europese Studies van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit centrum opereert op de grenzen van wetenschap, cultuur en economie.

Op deze avond zal hij een inkijk geven in de ontstane situatie in de Oekraïne en Rusland. Hoe heeft het zover kunnen komen? Hoe heeft de geschiedenis zich ontwikkeld? Wat heeft Nederland ermee te maken? En is Berend Botje echt naar dit gebied afgereisd? U zult het allemaal horen op deze avond.

‘We kunnen ons voorstellen dat er in uw omgeving ook niet-leden zijn die dit actuele onderwerp interessant vinden. Neem daarom vooral familie, vrienden, buurtgenoten of kennissen mee’, aldus Nutsdepartement Vlagtwedde.

Vrijdag 21 februari a.s., aanvang 19.30 uur in Partycentrum Rendering, Schoolstraat 8 Vlagtwedde.



Het Bestuur