DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Gisteravond is de politie uitgerukt naar een speelautomatenhal aan de Risiusstraße in Weener. Een 26 jarige inwoner had daar met een stoel op een speelautomaat geslagen en een medewerker licht verwond. De politie heeft de man aangehouden en zijn gegevens genoteerd. Daarna mocht hij huiswaarts gaan.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is bij een woning aan de Heidjer Straße in Stapelmoor ingebroken. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Er zijn elektrische apparaten en sieraden gestolen. Over de hoogte van de schade is niets bekend. Getuigen worden verzocht de politie van Weener of Leer te bellen.

Bij een verkeerscontrole aan de Mühlenstraße in Weener is gisteravond om 22.50 uur een 23 jarige inwoner van die plaats door de mand gevallen. De man bestuurde een personenauto, terwijl hij onder invloed van alcohol verkeerde. Een blaastest wees 2.76 promille aan. De man was bovendien niet in het bezit van een rijbewijs. De man werd voor bloedonderzoek meegenomen naar het politiebureau. Zijn auto moest hij uiteraard laten staan.

Haren

Om 1.55 uur vannacht is een 65 jarige bestuurder van een Mercedes op de A31, ter hoogte van Haren, tegen de middengeleider gebotst. De oorzaak was een klapband. De bestuurder kwam met de schrik vrij. De schade bedraagt 20.000 euro.

Papenburg

Om 10.50 uur belandde gistermorgen een bestuurder van een zilvergrijze VW Golf op de K147, ter hoogte van Hasselbrock, tussen Sustrum-Moor en Walchum, in een bocht op de linker rijbaan. Een tegemoetkomende automobilist moest naar rechts uitwijken om een aanrijding te voorkomen. Hierbij kwam hij in de berm terecht en botste tegen een paaltje. Zijn auto raakte daarbij beschadigd. De bestuurder van de VW Golf is doorgereden. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961/9260.

Tussen vrijdag 18.00 en zaterdag 10.00 uur is bij een garage aan de Splitting Links in Papenburg ingebroken. De daders beschadigden een deur, maar hebben voor zover bekend niets gestolen. De schade bedraagt 500 euro. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961/9260.

Lathen

In de nacht van vrijdag op zaterdag is tussen 1.00 en 5.00 uur bij een garage aan de Eschring in Lathen ingebroken. Er werden twee motorfietsen, gereedschap en een radio gestolen. De schade wordt op 5.000 euro geschat. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen 05932/72100.