Man (38) uit Groningen vermist

GRONINGEN – Vanuit de stad Groningen wordt de 38 jarige Robin vermist.

De 38 jarige Robin is sinds dinsdag 28 januari 2025 vermist uit Groningen. Hij is die dag voor het laatst gezien aan de Van Swietenlaan in Groningen rond 16.00 uur.

Signalement:

Huidige leeftijd: 38 jaar

Lengte: 183 cm

Postuur: Slank

Haar: Kort middelblond

Oogkleur: Bruin

Heeft u hem gezien of heeft u informatie over zijn locatie? Laat het de politie weten via 0800-6070, meld misdaad anoniem 0800-7000 of via het tipformulier.

Politie Groningen