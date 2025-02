NiWeTo speelt het Knorrenhofje voor een volle zaal in de Noorderbak

ROSWINKEL – Gisterenavond speelde toneelvereniging NiWeTo uit Nieuw-Weerdinge voor de vierde keer in een volle zaal van de Noorderbak in Roswinkel.

Toneelvereniging NiWeTo is officieel opgericht in december 1991, maar de wortels van de vereniging liggen nog wat verder terug. Het is begonnen als een toneelgroepje van ouders van leerlingen van O.L.S. 2 onder leiding van meester Trentelman omstreeks 1970. Na enkele jaren zijn er meerdere scholen bijgevoegd onder de naam “volksonderwijs”.



Omstreeks 1980 is een aantal spelers onder leiding van Gerlof Posthuma verder gegaan voor de Buurt en Huurdersvereniging Nieuw-Weerdinge. Toen in 1991 de vraag was gesteld om meerdere avonden te spelen is besloten een zelfstandige vereniging te worden.

Ieder jaar wordt een nieuw stuk opgevoerd. De uitvoeringen vinden plaats in theater De Noorderbak in Roswinkel. Zo ook gisteravond. Het publiek genoot van de perikelen in Het Knorrenhofje, waar de bewoners allemaal hun eigenaardigheden en bezigheden hebben. De taken worden onder elkaar verdeeld en daardoor ontstaan er leuke maar soms ook minder leuke taferelen.

De klucht is geschreven door Herman van der A

De regie was in handen van Betty Schimmel



Rolverdeling :

Jans de Boer bewoner Reint v/d Veen

Hillie de Boer vrouw van Jans Gerda Elling

Nelis bewoner Anno Schimmel

Willem bewoner Jeroen Meijering

Willemien vrouw van Willem Rika Mulder

Roos bewoner Trijnie v/d Veen

Coba bewoner Bianca van Veen

Suus bewoner Nina Duursma

Geert bewoner Dylon Meijering

Hildebrand bewoner Mans v/d Sluis



Na het toneelstuk was er ook nog een playbackshow.

Foto’s: Gerda Boeijing