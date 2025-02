DansPlezier start wedstrijdseizoen met succes

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 17 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUDE NACHTEN | NA MORGEN ZACHTER

Het heeft vannacht flink gevroren met een minimum rond -7 en de hele ochtend is er nog lichte tot matige vorst. Het is ook zonnig dus het warmt wel eeen beetje op, maar het is vooral een zonnige maandag en de temperatuur komt vanmiddag voor korte tijd uit rond +1. De wind is zwak tot matig uit het oosten, windkracht 2 tot 4. Door de wind en de droge lucht voelt het vanmiddag ook een beetje schaal aan.

Vannacht is het weer koud want ook dan komt het tot matige vorst met minima van -5 tot -7. Morgenmiddag komt het net als vandaag weer eventjes boven nul: maximumtemperatuur in de loop van de middag +1 of +2, bij een matige wind uit oost tot zuidoost.

Maar na morgen gaat het wel een beetje veranderen. Er staat woensdag al een zuidoostenwind die wat zachtere lucht aanvoert. Het wordt overdag dan +3 en ‘s nachts is er alleen nog lichte vorst. Maar donderdag vriest het ‘s nachts niet meer en overdag wordt het dan een graad of 8. Eind van de week is het zelfs 10 tot 13 graden, met meer bewolking en vanaf vrijdag ook af en toe regen.