Directeur NCG Marieke Ferwerda te gast in Newsnight at the Grand

GRONINGEN – Iets meer dan honderd dagen is Marieke Ferwerda algemeen directeur Nationaal

Coördinator Groningen (NCG). Die organisatie is verantwoordelijk voor de versterking van onveilige huizen in het aardbevingsgebied. Een operatie die maar niet soepel wil verlopen. Wie is zij en hoe gaat zij ervoor zorgen dat alle huizen nu wel vlot en op tijd worden versterkt? Maandag 24 februari 2025 is Ferwerda te gast in Newsnight at the Grand.



Bewoners die nog altijd in onzekerheid zitten, fouten en tegenstrijdigheden in rapporten over de veiligheid van huizen en deadlines die niet worden gehaald. De versterking van de huizen in het aardbevingsgebied gaat bepaald niet vanzelf. Bij NCG werken 1100 mensen aan de veiligheid van de huizen, maar ondertussen zitten veel inwoners al jaren in onzekerheid. Hoe kan het tij worden gekeerd en krijgt iedereen in Groningen een zorgeloos leven in een veilig huis? Dat en meer legt presentator Edwin Mooibroek voor aan de nieuwe directeur.



Bij Newsnight geen vluchtige meningen, maar gesprekken met mensen die betrokken zijn en weten waar ze het over hebben. Hoofdrolspelers of mensen die daadwerkelijk met de uitdagingen van onze tijd te maken hebben en naar oplossingen zoeken. De redactie wil met een nieuwe serie talkshows het gesprek en de discussie in Noord- Nederland op gang brengen. Elke aflevering een actueel onderwerp dat de mensen in Noord-Nederland bezighoudt of dat hen raakt.



Wanneer: maandag 24 februari, Grand Theatre in Groningen.

Het begint om 20:00 uur. Kaarten bestel je hier https://www.grandtheatregroningen.nl/nl/

programma/archief/newsnight-februari-2025



Diepduik Media