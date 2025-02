’t Klooster en De Wieke, klaar voor een geweldig carnavalsfeest

TER APEL – Het is bijna zover, dan barst het carnaval weer los op ’t Klooster en De Wieke (Ter Apel in de carnavalsperiode)! Inmiddels kleuren honderden oranje vlaggen aan gevels, lantaarnpalen en andere objecten het dorp in een feestelijke stemming. De voorpret is al volop aanwezig.

De Kloosterwiekers maken zich inmiddels op voor een boordevol carnavalsprogramma. Ook dit jaar is de interesse voor zowel de optocht als de carnavalsfeesten enorm. Het carnaval lijkt meer dan ooit tevoren te leven!



Vrijdag 21 en zaterdag 22 februari zullen de Kloosterwiekers de carnavalsperiode aftrappen met de zgn. buutavonden. In de bomvolle zaal van de zeer sfeervolle locatie, Het Spiekerhûs in Ter Apel zullen twee avonden, vol met sketches, muziek en buutoptredens het startschot zijn voor het Ter Apeler carnaval. Na de overdracht van de sleutel aan onze Prins Harry de 3e door burgemeester Velema, zullen de Kloosterwiekers de scepter zwaaien op ’t Klooster en De Wieke. Beide buutavonden zijn inmiddels uitverkocht.

Daarnaast vieren we in deze periode ook carnaval met vele verschillende doelgroepen. Zo zijn we zaterdag 22 februari aanwezig bij de bewoners van zorgcentrum het Kloosterheerd om met hen, de ‘jeugd van toen’ een feestje te bouwen.

Vrijdag 28 februari zullen de Kloosterwiekers carnaval komen vieren op de basisscholen in Ter Apel. De leerlingen en leerkrachten van de De Pork, Bonifatius, Vlinder, Verrekijker en Interschool zullen samen met de Kloosterwiekers een fantastisch feestje bouwen. De leerlingen van de onderbouw van de RSG in Ter Apel hebben op vrijdagavond hun Steekje Los Carnavalsschoolfeest in de feesttent van De Kloosterwiekers.



Op zaterdag 1 maart staat dan de grootse carnavalsoptocht op het programma. Er zal een enorme bonte stoet van maar liefst 60 praalwagens en 53 loopgroepen door het centrum van Ter Apel trekken. Een absoluut record! Om 13:30 uur zal, na het startschot van burgemeester Velema en Prins Harry de 3e, de bonte stoet zich vanaf de Havenstraat in beweging zetten. Via de Viaductstraat, de Hoofdstraat en de Stationsstraat zal de finish bereikt worden bij het evenemententerrein op het Dr. Mansholtpark. Deelnemers en bezoekers van de optocht zijn direct daarna van harte welkom om het feestgedruis in te duiken in de feesttenten op het Dr. Mansholtpark.



Vanaf 21:00 uur start dan het ‘Steekje Los Carnavalsfeest’, in maar liefst drie grote feesttenten, waarin met drie podia een zeer gevarieerd aanbod van muziek te horen is. Via www.steekjelosterapel.nl zijn de laatste beschikbare tickets nog te bemachtigen.



Zondag 2 maart wordt in dezelfde feesttent op het Dr. Mansholtpark vanaf 14:00 uur het gratis toegankelijke Steekje Los Kindercarnaval gehouden. Om vanaf 20:00 uur het carnavalsweekend af te sluiten met de “Steekje Los Prijsuitreiking”, dat grotendeels in het teken staat van de prijsuitreiking van de optocht, maar waar naast Feestband De Moeflons en DJ Hermen, ook het legendarische duo Pé en Rinus een optreden komen verzorgen.

Kortom de inwoners van ’t Klooster en De Wieke hebben weer zin in een feestje! De aanmeldingen voor de optocht overtreffen alle verwachtingen en de tickets voor de diverse feesten gaan als warme broodjes over de toonbank.

Robert Dreier, Voorzitter CV De Kloosterwiekers

Foto’s: Sasja Michalski