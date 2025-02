Ziekenbezoek Kloosterwiekers 2025

TER APEL – Jaarlijks gaan de Prins, Vorst en een delegatie van de Kloosterwiekers op bezoek bij de zieken en hoogbejaarde inwoners van Ter Apel die verblijven in de ziekenhuizen, verpleegtehuizen en dergelijke in de wijde omgeving. Om een ieder te bezoeken vragen ze uw medewerking, want ze willen natuurlijk niemand vergeten een fruitmandje of een attentie te bezorgen. Als een familielid, bekende of een van uw buren langdurig ziek is, geef dan een bericht aan de Kloosterwiekers.



U kunt dan aangeven waar ze deze mensen kunnen bezoeken zodat we deze personen een attentie kunnen overhandigen. Speciaal denken we hier aan mensen die verblijven in ziekenhuizen of verzorgingstehuizen.

U kunt hierover Jan Kruit (06 1145 5448) of Bob Bianchi (06 46592720) benaderen of een mail sturen naar info@kloosterwiekers.nl



Doe het even….! U doet er de Kloosterwiekers, maar vooral diegene die het betreft een groot plezier mee.

Het bezoeken van zieken en inwoners van 80+ vindt dit jaar plaats op donderdag 27 februari vanaf 9.30 uur. De zieken in de ziekenhuizen in de wijde omgeving kunnen op zondag 2 maart een bezoek van Prins en Vorst verwachten.

Robert Dreijer CV de Kloosterwiekers