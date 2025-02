Damnieuws regio Oost-Groningen

OOST GRONINGEN – Bij alle Nederlandse damverenigingen staat de “onderlinge competitie” op nummer één van de kerntaken, met op de tweede plaats deelname aan de Nationale Competitie van de KNDB. Nu deze reguliere wedstrijden van de Nationale competitie zijn afgewerkt, volgt de zogenaamde nacompetitie voor promotie/degradatie in alle klassen.

Dit begint op zaterdag 22 februari met de wedstrijd Hijken DTC 3 tegen Warffum in de Dorpshoeve van het Drentse Hijken. Dit zijn de verenigingen, in de Landelijke 2e klasse met gemiddeld de laagste rating. Hijken DTC 3 eindigde als 2e in de 2e klasse B en Warffum 2e in de 2e klasse A. De verliezer blijft in de 2e klasse en de winnaar komt zaterdag 8 maart in actie tegen Zaanstreek uit Zaandam. De winnaar daarvan mag naar de gezamenlijke laatste promotie/degradatie ronde, die plaats vindt in Utrecht op zaterdag 22 maart. Daarnaast passeren de komende maanden veel toernooien voor zowel jeugd als senioren.

Dat begint op zaterdag 1 maart in MFC De Rode Beuk in Meeden. Een week later op zaterdag 8 maart vindt dan de 4e Regio Cup voor jeugdspelers plaats in het “Theatercafé” van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten. Vervolgens staat zaterdag 15 maart een Schaak-damtoernooi in MFC De Hardenberg in Finsterwolde op de kalender.

Eveneens op 15 maart vindt het Provinciaal Gronings Kampioenschap dammen voor basisschoolleerlingen plaats in het atrium van Het Hogeland College (HHC) in Warffum. Zoals gezegd 22 maart de laatste ronde om promotie/degradatie. Zaterdag 29 maart is de jeugd weer aan zet met de halve finale om de NK-Rapid titel voor pupillen in Hoogeveen en Gouda. De daaraan gekoppelde finale staat dan gepland op zaterdag 5 april in Den Haag.

Pupillen zijn overigens geboren na 31-12-2011. Voor de aspiranten en junioren begint het NK in de “meivakantie” van 28 april t/m 3 mei in Westerhaar. In tegenstelling tot voorgaande jaren is nu gekozen voor één groep gemixt met een aantal ronden “Zwitsers systeem”. Voor de welpen staat de NK-finale gepland op zaterdag 10 mei in Rijnsburg.

Damtraining

Damclub Winschoten biedt de beginnende dammers en middelbare schoolleerlingen de mogelijkheid een training te volgen op de vrijdagavond in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan. De training start vanaf 18:30 uur tot ca. 19:00 uur in lokaal 3 met theorie. Daarna kan het geleerde met een onderlinge partij in praktijk worden gebracht. De trainingsavond duurt tot maximaal 21:00 uur en wordt verzorgd door dammers uit eigen gelederen. Na een tussentijdse evaluatie voorziet deze training in een behoefte en voldoet aan de verwachtingen. Bij deze trainingen passeren grofweg veel facetten van het damspel, waarbij in eerste instantie de basisprincipes worden behandeld.

Geert Lubberink