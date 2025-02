Pekela gooit steeds meer in de kledingcontainer

PEKELA – Pekelders hebben in 2024 70.000 kilo aan textiel ingezameld. Dat is vijf procent meer dan een jaar eerder toen 66.000 kilo in de kledingcontainer werd gedeponeerd. Dat blijkt uit cijfers van stichting Sympany, die ingezamelde kleding een nieuwe bestemming geeft. Het grootste deel van de ingezamelde kleding gaat naar tweedehandswinkels en zal opnieuw worden gedragen.



Directeur Charles Graft van Sympany is blij met deze ontwikkeling. ‘Wij bedanken de Pekelders voor hun zorgvuldigheid met kleding, maar nog steeds verdwijnt ongeveer de helft in de gewone containerbak en belandt daardoor in de verbrandingsovens. Dat is zo zonde.’



‘Mooi dat het elk jaar steeds meer wordt. Ik denk dat het nog meer kan worden. Mensen zijn er zich vaak niet van bewust dat ook kapotte of versleten kleding, handdoeken, tafellakens en beddengoed (geen matrassen) in de container kan. Als we dat ook nog gaan doen, kunnen we nog een flinke stap extra maken’, meent wethouder Reiny Kuiper.



Textiel blijkt een grote milieubelaster te zijn. Voor de productie zijn heel veel grondstoffen en water nodig.‘ Door al je textiel in de container te doen, kunnen we veel besparen. Of het nu kapot is of niet. Dat is het beste voor onze aarde en dus voor onszelf,’ aldus Charles Graft van Sympany.



De kledingcontainers staan bij winkelcentrum De Helling en hoek Apollolaan-Burgemeester van Weringstraat in Oude Pekela, bij de Poeisz in Nieuwe Pekela, bij dorpshuis De Riggel in Boven Pekela en bij het afvalbrengstation.

Gemeente Pekela