Wederom wolf gezien bij Sellingen

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 18 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

TOT DONDERDAG WINTERS | LATER MEER DAN 10 GRADEN

De temperatuur is vannacht gedaald tot -8 en het vriest ook nog de hele ochtend. Pas vanmiddag komt de temperatuur een tijdje boven nul en het is ook weer een zonnige dag. Maximumtemperatuur +1 of +2. Er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten: eerst windkracht 2 tot 3 en vanmiddag windkracht 3 tot 4.

Vanavond en vannacht blijft het helder en het gaat opnieuw vriezen: de minimumtemperatuur voor komende nacht is -4. Het blijft ook wat waaien en het zal morgenochtend dan ook erg koud zijn. Toch stijgt het morgenmiddag tot rond +3 graden. Daarbij is er dan een een matige wind uit het zuidoosten. Er is morgen nog veel zon maar geleidelijk komt er ook wat meer bewolking.

Na morgen raakt het steeds meer bewolkt en later op donderdag is er ook kans op een buitje, maar dan is het imniddels opgelopen tot 7 graden. Vrijdag is het meestal droog maar door een zuidenwind schiet de temperatuur dan door naar 12 of 13 graden. In het komende weekend blijven daar nog ongeveer 10 graden van over en vooral zaterdag is er kans op enige regen. Het zonnige en koude weer duurt in feite dus nog tot donderdagochtend.