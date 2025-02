Inwoonster gemeente Emmen overleden bij ongeval op de Rondweg

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 19 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG KOUD | VRIJDAG TOT 14 GRADEN

Het is vandaag nog een winterse dag met vanochtend lichte vorst en veel zon, vanmiddag stijgt het langzaam naar tot 3 graden boven nul. Maar er is ook dan nog veel zon, pas vanavond komt er meer bewolking. We hebben vandaag een matige oost-zuidoostenwind, windkracht 3 tot 4, met vlagen van windkracht 5.

Morgen is er een matige zuidenwind en dat is het teken voor hogere temperaturen: morgen wordt het 7 of 8 graden en vrijdag wordt dat bijna verdubbeld. Dan is het maximum ongeveer 14 graden. Er is morgen en vrijdag een wisselende bewolking met af en toe zon, en morgenavond en vrijdagnacht is er kans op een klein beetje regen.

In het komende weekend lijken de dagen minder op elkaar. Zaterdag is het vaak bewolkt en door een regenfront wordt het vooral later op de dag vrij nat, zondag is het vrijwel droog met opklaringen en enkele zonnige perioden. De middagtemperaturen liggen in het weekend op 10 á 11 graden.

Die wisseling van opklaringen en enkele buien zal na het weekend ook doorgaan.