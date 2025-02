In deze Groningse gemeente betaal je de meeste (en de minste) toeristenbelasting

GRONINGEN – Toeristen die overnachten in Groningen betalen dit jaar gemiddeld € 1,89 toeristenbelasting per persoon per nacht. Lokaal zijn er grote uitschieters, zo loopt het tarief in de hoofdstad zelfs op tot € 4,00. In Westerwolde is de toeristentaks met € 1,40 juist het laagst. Dit en meer blijkt uit het jaarlijks terugkerende onderzoek van Bungalowparkoverzicht.nl.



Gemeente Groningen blijft absolute koploper

In de provincie Groningen betaalt een toerist gemiddeld € 1,89 aan toeristenbelasting per persoon per nacht. Dit is minder dan in de rest van Nederland: het landelijk gemiddelde is € 2,53.



Tussen de verschillende gemeenten zijn er echter grote verschillen. Groningen blijft, net als vorig jaar, de absolute koploper met het hoogste tarief. Dit zijn de tarieven per gemeente:



Groningen: € 4,00 Eemsdelta: € 1,70 Midden-Groningen: € 1,60 Het Hogeland, Oldambt, Stadskanaal: € 1,50 Westerwolde: € 1,40



Vooral in Westerwolde betalen toeristen meer

Gemeenten mogen zelf bepalen of en met hoeveel ze het tarief verhogen. Dit jaar verhoogden twee Groningse gemeenten het belastingtarief voor toeristen.



In Westerwolde nam het tarief het hardst toe: toeristen betalen hier dit jaar 12% meer dan in 2024. Ook in Eemsdelta steeg de toeristentaks, namelijk met 3%.



Groningen, Midden-Groningen, Het Hogeland, Oldambt en Stadskanaal hielden hun tarief gelijk ten opzichte van vorig jaar. Veendam, Westerkwartier en Pekela zijn de enige Groningse gemeenten die momenteel geen toeristenbelasting vragen.



Gemiddeld steeg het tarief in de provincie met 1,5%. Dat is minder dan de landelijke stijging van 7,9%.

