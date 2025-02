Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 20 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS WAT REGEN | MORGEN 15 GRADEN

Er zijn nog opklaringen maar de bewolking neemt toe en in de loop van de dag gaat er plaatselijk wat regen vallen. De wind is matig uit oost tot zuidoost en draait later naar zuidoost tot zuid. Daardoor gaat de temperatuur gestaag omhoog: vanmiddag wordt het 5 á 6 graden en vanavond stijgt het nog door naar 8 of 9 graden.

Vannacht kan er nog een buitje vallen maar morgen is het vrijwel overal droog met vrij veel bewolking en enkele opklaringen. Door een matige tot vrij krachtige zuidenwind schiet de temperatuur overdag door naar een maximum rond 15 graden.

Zaterdag wordt het ook nog 13 graden maar dan gaat het af en toe regenen, vooral later op de dag. Zondag is meest droog met zonnige perioden en een graad of 11. Na het weekend gaat daar nog iets vanaf en ook dan is het een beetje wisselend met soms wat regen maar regelmatig ook perioden met zon.