Meer mensen een WW-uitkering in Groningen, toch kunnen werkgevers moeilijk nieuw personeel vinden 

GRONINGEN – Het aantal WW-uitkeringen steeg in de eerste maand van 2025 in Groningen. Ook in de afgelopen maanden was er een stijging van de WW. Toch hebben werkgevers nog steeds moeite om nieuw personeel te werven. Uit onderzoek van UWV blijkt dat 6 op de 10 werkgevers last hebben van de krapte op de arbeidsmarkt. Meer dan de helft van alle vacatures is moeilijk vervulbaar.

Eind januari 2025 verstrekte UWV 6.457 WW-uitkeringen in provincie Groningen. Dat zijn er 551 (+9,3%) meer dan vorige maand en 431 (+7,2%) meer dan vorig jaar. Naast een kwakkelende economie, speelt ook het seizoen een rol hierin. Ieder jaar stijgt de WW in de wintermaanden door minder werkgelegenheid in onder andere bouw, horeca en landbouw.

Ondanks dat de WW iets stijgt, is deze vergeleken met de afgelopen jaren laag. De arbeidsmarkt is nog steeds krap. Werkgevers ervaren hier de gevolgen van. Uit recent onderzoek van UWV blijkt dat 6 op de 10 werkgevers last heeft van de krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers geven aan dat meer dan de helft van hun vacatures moeilijk te vervullen is. Bijna twee derde van de werkgevers verwacht dat het vinden van personeel komend jaar niet makkelijker gaat worden. In de sectoren zorg & welzijn, detailhandel en onderwijs is het aantal werkgevers dat verwacht dat het moeilijker wordt om personeel te vinden het grootst. Deze sectoren zijn sterk aanwezig in Groningen.

Omgaan met krapte: werkgevers zetten vooral in op personeelsbehoud

Werkgevers die de gevolgen van personeelskrapte ervaren, zetten vooral in op het behoud van personeel. Daarnaast geven zij aan extra inspanningen te verrichten bij het vinden van nieuw personeel. Zo werven zij bijvoorbeeld op een andere manier of passen zij de functie-eisen aan. Werkgevers kiezen er het minst vaak voor om werk anders te organiseren als zij te maken krijgen met krapte. Als werkgevers ervoor kiezen werk anders te organiseren binnen hun bedrijf, doen ze dat vooral door te zorgen dat medewerkers breed inzetbaar zijn en door werkprocessen efficiënter te maken.

UWV ondersteunt werkgevers graag in het oplossen van hun personeelstekorten. In de 34 oplossingen voor werkgevers geeft UWV tips en deelt ervaringsverhalen van werkgevers die personeelstekorten op originele wijze aangepakt hebben.

Erik Oosterveld, arbeidsmarktadviseur bij UWV: “Hoewel veel werkgevers al enige tijd last hebben van de krappe arbeidsmarkt, vertalen zij dat nog lang niet altijd in acties. Gelukkig zien we dat steeds meer werkgevers maatregelen treffen om personeel te behouden. Zo is er meer aandacht voor de werksfeer en is de financiële beloning voor het werk beter geworden. Ook verrichten werkgevers vaker extra inspanningen om nieuw personeel te werven, zoals breder zoekgedrag en het aanpassen van functie-eisen. Maar er is meer mogelijk en ook nodig. Nog maar weinig werkgevers kiezen ervoor om het werk anders te organiseren om zo de personeelstekorten tegen te gaan. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om het anders inzetten van zittend personeel, meer gebruik te maken van technologie en het uitbesteden van werk. Alles wijst erop dat de krappe arbeidsmarkt langer aanhoudt. Werkgevers moeten de komende jaren dan ook alle zeilen bijzetten om hun personeelsbestand op peil te houden. Werkgeversadviseurs van UWV ondersteunen daarin graag.”

Ontwikkelingen WW-uitkeringen januari 2025: Meer WW-uitkeringen in Groningen in januari

Eind januari 2025 verstrekte UWV 6.457 WW-uitkeringen in de provincie Groningen. Ten opzichte van vorige maand is dit een toename van 9,3% (551 uitkeringen). Landelijk is sprake van een toename van 13,4%. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger. De regionale stijging is 431 uitkeringen (+7,2%). Deze toename is kleiner dan de landelijke stijging van het afgelopen jaar (+13,4%).

