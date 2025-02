PKN Sellingen herdenkt en viert 80 jaar Bevrijding

SELLINGEN – Op 12 april 1945 werden Sellingen e.o. door Belgische en Poolse strijdkrachten bevrijd van de Duitse bezetting. Dit jaar mogen we dus in dankbaarheid herdenken en vieren dat we in Nederland tachtig jaar in vrede en vrijheid leven.

Reden voor het Bevrijdingscomité binnen de PKN Sellingen om op Palmzondag 13 april 2025 in een feestelijke dankdienst in de kerk stil te staan bij de Bevrijding en het belang van de vrijheid, die gezien de huidige zorgwekkende toestand in de wereld niet vanzelfsprekend is.

Medewerking aan de eredienst op 13 april a.s. wordt o.a. verleend door:

Het Chr. Dameskoor “Animamea” o.l.v. Kiny Eiten

Geke Wolters, organiste (aan de verdere invulling van de dienst wordt gewerkt)

Voorganger: ds. G.J. Otter.

Aanvang dienst: 09.30 uur.

Na de dienst is er gelegenheid koffie/thee/limonade te drinken in de “Sprankel”

Graag tot ziens op 13 april a.s.

Het Bevrijdingscomité PKN Sellingen,

Ds. G.J. Otter

Hillie Kruize-Eerkens

Mineke Sinnema-Vloo

Berend de Boer