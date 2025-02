Yellofox presenteert nieuw akoestisch album in Concertboerderij d’Rentmeester

VALTHERMOND – Zaterdag 1 maart 2025 staat Yellofox op het podium van Concertboerderij d’Rentmeester.

Precies een jaar geleden speelde de band hier al en ontstond er een bijzondere samenwerking. In juni

verbleef Yellofox drie dagen in de concertboerderij om te werken aan hun nieuwe akoestische album. Het resultaat, de EP Dream On, is in februari uitgebracht. Om dit creatieve proces af te ronden, presenteert Yellofox het album op de plek waar het tot stand kwam.



Dit intieme optreden brengt hun mooiste nummers tot leven met een mix van roots, folk en Americana. Verwacht warme harmonieën, akoestische instrumenten en verhalen die het publiek meenemen op een muzikale reis.



Yellofox: hedendaagse americanaYellofox maakt Americana die voelt als een muzikale roadtrip door de Verenigde Staten: dromerig, avontuurlijk en vol idealen. De band, met zanger/gitarist Marc Mosmans en zangeres/celliste Jorieke de Vet, heeft een unieke bezetting met drums, gitaar, contrabas, viool en mandoline. Voor Dream On hebben ze hun akoestische geluid volledig omarmd. Dit album, opgenomen in Concertboerderij d’Rentmeester, is een vervolg op For the Dreamers (2023).



Op 1 maart krijgt het publiek een exclusieve live-preview van deze nieuwe muziek. Ben je d’R ook bij? Mis deze bijzondere avond niet.

Praktische informatie:

Zaterdag 1 maart 2025

Zaal open: 19:30 uur

Start concert: 20:15 uur



www.drentmeester.nl

Elise Kerner

Foto: Shari de Boer