Zicht op de Energiebuffer Zuidwending

ZUIDWENDING – Hieronder vindt u nieuws over de activiteiten bij de Energiebuffer in Zuidwending.

Energiebuffer Zuidwending: werkzaamheden, vallende neuzen en ‘De Buffer Zuidweding’ app.

De tijd sinds ons laatste bericht is weer omgevlogen en inmiddels is het langer worden van de dagen alweer goed merkbaar. Op de akkers rondom de locatie is het nog redelijk rustig, maar op de aardgasbuffer zijn wij volop in bedrijf.

De eerste weken van het nieuwe jaar is de aardgasbuffer intensief gebruikt door onze klanten. Dat wil zeggen dat er veel aardgas uit de buffer in het aardgasnet is gebracht en dat er daarna ook weer veel gas is opgeslagen in onze cavernes.

Sonarmeting A7

Daarnaast hebben wij een bijzondere meting uitgevoerd bij onze caverne A7. U heeft dit op onze website en zelfs in het Dagblad van het Noorden kunnen lezen. De meting betrof een zogenaamde sonarmeting waarmee we in de caverne kunnen “kijken”. Maar waarom is dit belangrijk?

In het hele caverneveld hebben we ultra gevoelige microfoons in de ondergrond geplaatst. Dit systeem staat bekend als het microseismisch meetnetwerk. Met deze microfoons registreren we wat er in de ondergrond gebeurt. We kunnen hiermee de kleinste trillingen registreren die anders niet gevoeld worden. De rapportage van deze meetgegevens worden eens per kwartaal verstrekt aan SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) en geplaatst op de website https://www.energiebufferzuidwending.nl/onze-omgeving/msm.

Omdat deze microfoons op 20 januari een geluid oppikten bij caverne A7, hebben we besloten de week erna een sonarmeting uit te voeren. Dit deden we om na te gaan of onze aanname klopte dat het geluid werd veroorzaakt door een vallende ‘neus’ in de caverne.

Vallende neuzen

Maar wat is een vallende neus? Nou, tijdens het maken van een caverne blijven er aan de cavernewand soms oneffenheden achter. Dat zijn zoutbrokken die niet direct bij het uitlogen zijn opgelost. Deze uitstulpingen noemen wij neuzen, die door de jaren heen door de caverne zelf worden weggewerkt. Een vallende neus brengt geen gevaar met zich mee voor de omgeving. Het veroorzaakt wel een kleine trilling die door onze ultra gevoelige microfoons wordt geregistreerd.

Bij een sonarmeting laten wij door het boorgat een lange kabel met meetinstrumenten naar beneden zakken. Deze meetinstrumenten brengen door middel van geluidsgolven het binnenste van de caverne in kaart. Daar komt best een stukje techniek bij kijken. Vandaar dat wij al met al drie dagen bezig zijn geweest met de op- en afbouw en de metingen zelf. We hebben geprobeerd deze werkzaamheden zo uit te voeren dat u er weinig tot geen hinder van ondervond. Mocht dat wel zo zijn, laat dat dan vooral ook weten zodat we kunnen kijken of we er iets aan kunnen verbeteren.

Tot slot willen we u graag wijzen op een app waarmee we u in de toekomst nog sneller kunnen informeren over alle activiteiten rondom De Buffer Zuidwending. Vanaf vandaag kunt u in de App Store of Google Play store de app ‘De Buffer Zuidwending’ installeren. In deze app werken EnergyStock, HyStock en Nobian samen en delen we informatie over onze activiteiten die op of rond de buffer worden uitgevoerd. U kunt hier één of meerdere projecten volgen zodat u op de hoogte wordt gebracht zodra er een update wordt geplaatst. Direct en rechtstreeks op uw mobiele telefoon. Met deze QR-code kunt u de app opzoeken in App Store of Google Play store.

Door: Olaf Zwiggelaar | Locatiebeheerder Energiebuffer Zuidwending