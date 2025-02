WINSCHOTEN – Aan de Transportbaan heeft vanmorgen door onbekende oorzaak een auto vlam gevat.

Rond half elf vanmorgen is aan de Transportbaan in Winschoten een personenauto in brand geraakt. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur de bestrijden. Hiervoor werd de motorkap geforceerd. De schade aan het voertuig is groot.

Het is niet bekend wat de brand heeft veroorzaakt.

Info en foto’s ingezonden door Marijn Buijse