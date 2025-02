Bert Kraan even terug in vanBeresteyn tijden OnderOns middag

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 21 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZEER ZACHTE DAG | AFWISSELEND WEEKEND

Het zachtere weer uit het zuiden heeft ons gisterenmiddag al bereikt en vandaag gaat die opwarming nog door. Voor vanmiddag mogen we rekenen op een maximum van 15 á 16 graden. Met wolken en zon is het een beetje wisselend met vanochtend wellicht de meeste bewolking en vamiddag waarschijnlijk de meeste zonnige momenten. De wind is matig uit het zuiden, windkracht 3 tot 4.

Vannacht blijft het ook zacht -en droog- met een wisselende bewolking, de laagste temperatuur voor vannacht is 8 á 9 graden. Overdag is het morgen de meeste tijd bewolkt en af en toe zal er wat regen gaan vallen, vooral ‘s middags. Maximumtemperatuur morgen rond 12 graden en opnieuw een zuidenwind, morgenavond draait de wind naar het zuidwesten.

En die zuidwestenwind geeft op zondag droog weer met mooie zonnige perioden, want dan brengt die zuidwestenwind weer wat drogere lucht. Maximum op zondag ca. 11 graden.

Na het weekend blijft het ook een beetje wisselend, waarbij de middagtemperatuur geleidelijk omlaag gaat tot ongeveer 8 graden.