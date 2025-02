Boek: Zuster Jo – Verzet in Groningen verschijnt op 20 maart

GRONINGEN – Donderdag 20 maart verschijnt bij uitgeverij Profiel het boek Zuster Jo – Verzet in Groningen van journalist Robert Sikkes.

In het boek Zuster Jo – Verzet in Groningen duikt journalist Robert Sikkes diep in het verleden van de K-groep, een verzetsgroep die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in Groningen verzette tegen de Duitse bezetting. Het boek vertelt het aangrijpende verhaal van Hessel van der Zee, die vermomd als verpleegster Jo Duyker lang uit handen van de SD wist te blijven. De K-groep bestond voornamelijk uit jonge, Nederlands hervormde mannen en vrouwen. Geïnspireerd door hun geloofsovertuiging zetten zij zich in voor onderduikers en het verzet.



Met behulp van oud en nieuw archiefmateriaal reconstrueert Sikkes niet alleen het ontstaan van de groep, maar ook hun drijfveren en het fatale verraad dat leidde tot hun ondergang. Begin juni 1944 werd de groep vrijwel helemaal opgerold door de SD. Hessel van der Zee en 22 andere mannen werden eind augustus 1944 in Kamp Vught gefusilleerd. De opgepakte vrouwen van de K-groep werden naar het concentratiekamp Ravensbrück gedeporteerd.



De moeder van Robert Sikkes, Janny Hindriks, was ook betrokken bij de K-groep. Zij werd gewaarschuwd en ontsnapte aan de arrestatiegolf door onder te duiken. Haar verloofde Kees Smith werd in Vught gefusilleerd. Haar leven lang bewaarde zij zijn foto en afscheidsbrief. Die twee documenten waren voor Robert Sikkes het startpunt voor de reconstructie van het leven van Hessel van der Zee en de geschiedenis van de K-groep.



Boekpresentatie en speciale aanbieding

De presentatie van Zuster Jo – Verzet in Groningen vindt plaats op donderdag 20 maart 2025 bij de Groninger Archieven (met inloop vanaf 14.30 uur) en na afloop is het boek te koop. Dit boek biedt niet alleen een uniek historisch inzicht in de Tweede Wereldoorlog in Groningen, maar is ook een krachtige herinnering aan de waarde van verzet en solidariteit in donkere tijden.



Over de auteur: Robert Sikkes (1958) is een ervaren journalist die onder andere werkte voor de Algemene Onderwijsbond en de Volkskrant. Hij woont in Utrecht.

Boekgegevens: Zuster Jo – Verzet in Groningen

ISBN-nummer 978 90 5294 6412, 144 pagina’s, hardcover, geheel in full color.

Uitgeverij Profiel