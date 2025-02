Collectebus gestolen bij kledingwinkel Leger des Heils

WINSCHOTEN – Bij de kledingwinkel van het Leger des Heils is een collectebus gestolen.

Er is bij het gebouw van de kledingwinkel van het Leger des Heils aan de Dr. D. Bosstraat in Winschoten een groene collectebus gestolen. De dader of daders is/zijn al bij meerdere mensen aan de deur geweest om geld in te zamelen. Dit meldt het Leger des Heils op Facebook.

“Als wij collecte lopen dan is dat altijd met een rode bus. Er wordt gezegd dat het een lange vriendelijke man is. Wilt u niets aan deze man geven en aan het Leger des Heils melden wanneer hij is geweest?, vraagt het Leger des Heils.