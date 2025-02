De grootse hits uit Ierland in vanBeresteyn

VEENDAM – Geniet vrijdagavond 28 februari van de beste muziek van Ierse artiesten zoals U2, Van Morrison, The Dubliners en Ed Sheeran en vele anderen, uitgevoerd door twee topvocalisten en liveband The Celtic Clan.

The Best of Ireland is een uniek theaterconcert waar je niet alleen de traditionele folksongs, maar ook de grote hits van hedendaagse Ierse artiesten hoort. The Best of Ireland doet wat het beloofd! Ireland of zijn best in vanBeresteyn.

Tijd: 20.15 uur

Datum: 28 februari 2025



Info via: www.vanberesteyn.nl



Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam

vanBeresteyn