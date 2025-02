Fotografeer en meer; spiegelingen in het Lunsveen

LUNSVEEN – Zaterdag 8 maart 2025 houden we van 13:30 uur tot 15:30 uur een fotografeer en meer excursie bij het fotogenieke Lunsveen.

Het Lunsveen is het grootste ven in de boswachterij Gieten-Borger. Aan de oever staat één van de meest gefotografeerde dode bomen van Drenthe. In het ven spiegelen ook de bomen van de bosrand aan de overzijde. Het Lunsveen is omgeven door een open terrein begroeid met grassen en met prachtige alleenstaande beuken en berken. Op de boomstobben zitten veel minuscule paddenstoelen en korstmossen. Startlocatie is de Parkeerplaats Lunsveen in boswachterij Gieten-Borger. De parkeerplaats is bereikbaar door ter hoogte van Rolderstraat 9 in Borger, tussen hm paal 8,4 en 8,5 een keienweg in te rijden. Na 200 m bereikt u de parkeerplaats.

Tijdens deze excursie is volop gelegenheid om foto’s te maken op fotogenieke plekken. Neem een statief mee en trek waterdichte wandelschoenen aan. Honden worden niet toegelaten tijdens de wandeling. Deze Fotografeer-en-meer-excursie maakt deel uit van meerdere fotografie-excursies die door de seizoenen heen gegeven worden. Deze excursies zijn geschikt voor bezitters van alle typen camera’s. Kijk in de Activiteitenkalender op www.drentscheaa.nl of op facebook voor de overige data. Deelname aan Nationaal Park Drentsche Aa excursies is gratis. Na afloop van de excursie vragen we een vrijwillige bijdrage voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Nationaal Park Drentsche Aa

Foto: Jos Vink NP gids