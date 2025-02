DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Haren

Gisteren is tussen 6.45 en 16.00 uur op de parkeerplaats van de firma Emsland Frischgeflügel aan de Im Industriepark in Haren een geparkeerde zwarte VW Golf aangereden. De schade bedraagt 2.000 euro. De veroorzaker is onbekend. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen 05931/9490.

Bunde

Gisteravond kwam doordat er een gat in de weg zat een 29 jarige automobilist in de linkerberm langs de Steinhausstraße terecht. Hij botste tegen een lantaarnpaal en een hek en kwam tegen de gevel van een woning tot stilstand. Hij raakte lichtgewond. Zijn auto moest worden afgesleept.

Papenburg

Aan de Erste Wiek rechts is tussen woensdag 22.00 en donderdag 6.00 uur een Mercedes Vito opengebroken. Er werd gereedschap van het merk Makita gestolen. De schade bedraagt 1.000 euro. Ook in Lingen en Emsbüren vonden soortgelijke diefstallen plaats. De politie onderzoekt of alle zaken met elkaar te maken hebben. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961-9260.

Sögel

Tussen zondag 16 februari en donderdag 20 februari vonden vlak bij elkaar twee woninginbraken plaats. Er werd bij een woning aan de Fasanenweg ingebroken. De woning werd doorzocht, maar voor zover men kan nagaan is er niets gestolen. Donderdag vond aan dezelfde weg een inbraak bij een bungalow plaats. Het is niet duidelijk wat er is gestolen. De politie doet onderzoek. Getuigen worden verzocht de politie van Sögel te bellen 05952/93450.