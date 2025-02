Laat Niemand Alleen Gaan met Vrienden van Carethuis voor toegankelijke palliatieve terminale zorg thuis

NOORD-NEDERLAND – Mensen in hun laatste levensfase hebben het recht om thuis te sterven. Daarbij is professionele palliatieve terminale thuiszorg (PTZ) onmisbaar. Deze zorg – die vaak slechts enkele dagen of weken duurt – moet acuut geleverd worden, anders is het vaak te laat. Elke seconde telt. Door onzekerheid over vergoedingen door zorgverzekeringen kan deze zorg vaak niet geleverd worden. Zorgorganisatie Carethuis richt een fonds op voor voorfinanciering en vraagt aandacht voor deze schrijnende problematiek met de campagne “Laat Niemand Alleen Gaan”.

Ooit overkomt het ons allemaal: het moment dat het leven voorbij is. Veel mensen die te horen krijgen van hun dokter dat hun leven binnenkort voorbij zal zijn, willen hun laatste levensdagen doorbrengen in hun eigen, vertrouwde omgeving, te midden van degenen die hen lief zijn. Dat is hun recht en de professionele zorgverlener maakt thuis sterven mogelijk. Er is maar één kans om het goed te doen.

#LaatNiemandAlleenGaan

Bij het doorbrengen van de laatste levensfase in eigen huis is palliatieve terminale zorg onmisbaar. “Veel mensen denken dat dit wel even geregeld wordt, omdat dit immers onder de basisverzekering valt. Helaas werkt dat niet zo”, vertelt Michiel Querner, betrokken zorgondernemer en campagneleider van #LaatNiemandAlleenGaan. “Onze zorg is geen kwestie van keuze. Wij kunnen niet weg omdat we nooit weten wat er met de cliënt kan gebeuren. Een laatste adem komt soms sneller dan verwacht. Angst en pijn houden zich niet aan roosters. Niemand mag alleen zijn op het moment dat het ertoe doet.”

“Dan komt Carethuis in beeld, want zij kunnen direct inspringen op die zorgvraag waarbij de cliënt op de eerste plaats komt.” Op het sterfbed is geen tijd om bezig te zijn met formulieren, wachttijden en machtigingen. Met de campagne #LaatNiemandAlleenGaan zet Carethuis de komende tijd in op het toegankelijk maken van PTZ voor iedereen, niemand uitgezonderd.

Onduidelijkheid over vergoeding in de stervensfase

Carethuis heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Daarom krijgen zorgvragers en hun nabestaanden achteraf de zorg vergoed. Dit betekent dat zij de zorg in de stervensfase zelf moeten voorfinancieren, zonder vooraf zekerheid te hebben over of – en in welke mate – hun zorgverzekeraar de kosten zal vergoeden. Aangezien het om 24-uurs zorg gaat, die per uur wordt gefactureerd, kunnen de kosten snel oplopen. Voor veel mensen is dit financieel niet haalbaar, waardoor zij worden geconfronteerd met grote onzekerheid in een kwetsbare periode.

Vrienden van Carethuis

Om palliatieve terminale thuiszorg voor iedereen toegankelijk te maken, heeft Carethuis het fonds Vrienden van Carethuis opgericht. In dit fonds zit een financiële buffer waaruit de kosten van PTZ direct worden betaald. Zo kan er bij het aanbreken van de terminale fase in een mensenleven direct de broodnodige zorg worden geleverd. Op het moment dat de zorgvrager of nabestaanden de verzekeringsvergoeding ontvangen, storten zij dit terug in het fonds. Is het zo dat de verzekering niet het volledige bedrag vergoedt, dan betalen de nabestaanden de resterende schuld. Is er hiervoor onvoldoende vermogen, dan springt Vrienden van Carethuis bij. “Met de steun van de gemeenschap willen we ervoor zorgen dat niemand alleen hoeft te gaan, zelfs niet als de middelen ontbreken”, zegt Querner.

Schrijnend

Voor dit fonds doet Querner een beroep op particulieren, bedrijven en organisaties: “Doneer vandaag en geef tijd aan wie geen tijd meer heeft. Zorg ervoor dat niemand hoeft te wachten op zorg in hun laatste momenten. Steun vanuit de samenleving geeft tijd, rust en nabijheid aan wie dat het hardst nodig heeft. Stel je voor, je komt zelf in zo’n situatie. Of je ouders of andere dierbaren komen in de terminale fase, maar kunnen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Het is voor ons als PTZ-verleners aan de orde van de dag: mensen in stervensfase die niet de zorg thuis kregen omdat er op dat moment geen geld was. Dat vinden wij ontzettend schrijnend. Daarom roepen wij burgers en bedrijven op om te doneren. Want bedenk goed, ooit kom je zelf in die situatie en dat wil je toch ook een waardige en waardevolle laatste levensfase?”



Kijk voor meer informatie over de campagne en Vrienden van Carethuis op carethuis.nl/vrienden-van .

Ten Have Tekst