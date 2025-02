Pannenkoeken eten bij de Wedderwegkerk

OUDE PEKELA – Dinsdag 4 maart wordt er weer pannenkoeken eten georganiseerd bij de Wedderwegkerk in Oude Pekela. De pannenkoeken worden gebakken door een groepje vrijwilligers.

Om 6 uur kan iedereen die gezellig wil mee eten langskomen in het gebouw naast de Wedderwegkerk. Rond 7 uur is het afgelopen. Iedereen is welkom. Wel is van te voren opgeven nodig, zodat duidelijk is hoeveel pannenkoeken er ongeveer gebakken moeten worden. Mee eten is gratis.

Na afloop kan een vrije gift worden gegeven die bestemd is voor een goed doel. Opgeven van aantal volwassenen en kinderen graag voor 2 maart door een mail te sturen naar: scriba.pgop@gmail.com

PG Oude Pekela