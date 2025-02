Woensdagavond lezingen in Veenkoloniaal Museum steeds populairder

VEENDAM – De woensdagavond lezingen in het Veenkoloniaal Museum worden steeds populairder. Hieronder een overzicht voor de komende weken:

Woensdagavond 26 februari, lezing over Art Deco, inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur.

De uit Apeldoorn afkomstige Drs. Frederik Erens is een kenner op het gebied van Jugendstil en Art Doco en bij diverse reisorganisaties vast gids naar steden als Praag, Brussel en Riga. Deze avond gaat hij in op de Nederlandse aspecten van Art Deco. Art Deco ontstond als decor stijl in de jaren twintig van de vorige eeuw. De stijl kenmerkt zich door rijke kleuren, geometrische figuren. Ook in de architectuur vond het zijn weerklank, in Nederland onder andere als de Amsterdamse School.Art Deco ontstond als decor stijl in de jaren twintig van de vorige eeuw. De stijl kenmerkt zich door rijke kleuren, geometrische figuren. Ook in de architectuur vond het zijn weerklank, in Nederland onder andere als de Amsterdamse School. De naam kwam echter pas in de jaren zeventig in zwang. In 1925 organiseerden La Société des artistes décorateurs in Parijs een internationale tentoonstelling over decoratieve kunst en industriële ontwerpen wat leidde tot een keur aan nieuwe stijlelementen. De term werd echter pas echt populair na een tentoonstelling in het Minneapolis Institute of Arts in 1971, georganiseerd door de Amerikaanse kunsthistoricus Bevis Hillie.

Woensdagavond 5 maart, lezing over Margarethe barones von Uexküll Guldenband, de vriendin van Mileva Marić, de eerste vrouw van Einstein, inloop vaanf 19.30, aanvang 20.00 uur

Marja Herfst, kleindochter van Margarethe barones von Uexküll Guldenband (1873-1970) schreef ‘Een avontuurlijk leven rond 1900, een autobiografisch verslag’. Von Uëxkull is in Leiden vooral bekend gebleven als bouwer van ‘t Kasteeltje op het eilandje waar de Rijn- en Schiekade en de Jan van Goyenkade samenvloeien tot Trekvliet. Ze zag in het Litouwse Kaunas het levenslicht. Haar vader bouwde voor de tsaar diverse verdedigingslinies en zo kwam ze in Riga. Omdat daar toen nog geen goede opleiding was voor meisjes besloot ze op 17 jarige leeftijd, zonder medeweten van voogden, in Zwitserland aan te melden voor het gymnasium. Vervolgens schreef ze zich als derde vrouwelijke student in aan de Polytechnische Hogeschool in Zürich. In het laboratorium ontmoette ze de nogal chaotische Albert Einstein en Mileva Marić, de latere eerste vrouw. Ze was zelfs haar kamergenote en volgens velen een briljantere geest dan Einstein. Margaretha Von Uexküll Guldenband belandde na haar studie in 1904 in Leiden door haar huwelijk met de Leidse ontdekkingsreiziger en hoogleraar Etnologie en Geografie Anton Nieuwenhuis (1864-1953). Zij ontmoette hem tijdens haar onderzoek naar de bloeiwijzen van bloemen bij ‘s Lands Plantentuin Buitenzorg (het huidige Bogor) op Java. In Leiden was zij onder meer actief als activiste voor het vrouwenkiesrecht en voor de organisatie van de opvang van ondervoede kinderen uit oorlogvoerende landen in de Eerste Wereldoorlog. Kleindochter Marja toont ons ook in 1963 gemaakte filmfragmenten van haar bijzondere grootmoeder.

Woensdag 12 maart, Roerige tijden in Groningen , lezing van Jochem Abbes, inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur

Aan het eind van de 18e eeuw was het in de provincie onrustig. Tegenstellingen tussen Prinsgezinden en Patriotten bepaalden de stemming. De provincie Stad & Lande was in zekere zin verdeeld: in de Ommelanden roerden enkele prominente Patriotten op de trom, terwijl men in de Oost-Groninger Stadsjurisdicties meer op de hand van stadhouder Willem V was. Wat waren nu de achtergronden van deze roerige tijden? Op deze – en andere aspecten – zal historicus Jochem Abbes ingaan en een beeld schetsen van een boeiende periode uit de provinciale (en vaderlandse) geschiedenis.

Hendrik Andries Hachmer, Veenkoloniaal Museum Veendam