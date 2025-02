12-jarige Katelynn fietst de Mont Ventoux op voor kinderen met een hartspierziekte

BELLINGWOLDE – De 12-jarige Katelynn is niet zomaar een meisje met een passie voor sport – ze heeft een missie. In september beklimt ze samen met haar vader de Mont Ventoux, een van de zwaarste bergen uit de Tour de France, om geld op te halen voor Stichting Hartedroom. Deze stichting zet zich in voor kinderen met Cardiomyopathie, een ernstige hartspierziekte. Voor Katelynn is dit een persoonlijk doel: haar broer Luca onderging op 2-jarige leeftijd een harttransplantatie omdat zijn hart te ziek was. Nu, bijna 11 jaar later, gaat het gelukkig goed met hem. “Ik wil zoveel mogelijk geld ophalen voor kinderen zoals mijn broer”, aldus Katelynn.

Van loomarmbandjes naar een wieleravontuur

Dit is niet de eerste keer dat Katelynn zich inzet voor het goede doel. Tijdens de coronaperiode maakte ze loomarmbandjes, waarvan de opbrengst werd gebruikt om cadeautjes te kopen voor kinderen in het ziekenhuis. Nu pakt ze het groots aan: ze gaat met een team fietsers de Mont Ventoux op om zoveel mogelijk geld op te halen voor belangrijk onderzoek naar hartspierziekten bij kinderen.

Eerste training op de racefiets

Deze week begon Katelynn haar trainingen op haar allereerste racefiets. Ondanks het wisselvallige weer stapte ze vol enthousiasme op de pedalen. “Regen of zon, het maakt niet uit – ik wil goed voorbereid zijn,” zegt ze vastberaden. De komende maanden zal ze een intensief trainingsschema volgen, met lange ritten en klimtrainingen, zodat ze in september klaar is voor de grote uitdaging.

Help Katelynn haar doel bereiken!

Om zoveel mogelijk geld in te zamelen, hoopt Katelynn op steun uit heel Nederland. Ze roept iedereen op om haar actie te delen en, als het kan, te doneren. “Elke bijdrage helpt om onderzoek mogelijk te maken en kinderen met een hartspierziekte een betere toekomst te geven.”

Wil jij Katelynn helpen? Doneren kan via https://montventoux.hartedroom.nl/deelnemers?supporta%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fsupporta.cc%2F2v4q%2Fge6tifzr8e .

Foto’s/info: Desiree Rietveld