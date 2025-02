A Tribute to Creedence Clearwater Revival in vanBeresteyn

VEENDAM – Eind jaren 60 was Creedence Clearwater Revival één van de populairste rockgroepen wereldwijd met hits als ‘Bad Moon Rising’, ‘Proud Mary’, ‘Have You Ever Seen The Rain’ en ‘Down On The Corner’. De Amerikaanse band The Sons of CCR uit Chicago zet in de theaters een zeer authentiek, bijna niet van echt te onderscheiden eerbetoon neer aan het legendarische C.C.R.

Na een regen van hits en gouden platen viel de groep in 1972 uit elkaar, maar de heimwee naar hun magische muziekstijl blijft. Ook in ons land. Hoewel fans ooit hoopten op een reünie, zal die er niet meer komen daar bandlid Tom Fogerty is overleden. Gelukkig is er deze Amerikaanse band, genoemd naar een politiek geladen C.C.R.-nummer. De gelijkenis is als twee druppels water en een jonge John Fogerty, leadzanger van C.C.R., zal weer voor u staan alsof het 1969 is. Deze formatie brengt het legendarische geluid van hun idolen terug naar de theaters en staat garant voor een echte ‘trip down memory lane’.

Tijd: 15.00 uur

Datum: 2 maart 2025

Info via: www.vanberesteyn.nl



Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam

