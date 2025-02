DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Haren

Tussen woensdag en vrijdag is aan de Husberger Straße bij een bedrijfsbus ingebroken. Er is gereedschap van het merk Makita gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen 05932/72100.

Meppen

Om 23.17 uur is gisteravond aan de Essener Straße in Meppen bij een bouwbedrijf ingebroken. De daders kwamen via een raam het gebouw binnen. De bewakingscamera hadden ze onklaar gemaakt. Ze zijn zonder buit gevlucht. De aangerichte schade bedraagt 150 euro. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen 05931/9490.