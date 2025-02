Potgrondverkoopactie v.v. Westerwolde verloopt opnieuw erg succesvol

VLAGTWEDDE – Onder het motto “Ga niet met potgrond aan de sleur, wij komen ermee bij u aan de deur” gingen zaterdagochtend 22 februari 31 vrijwilligers van erg jong tot behoorlijk oud binnen de v.v. Westerwolde in Vlagtwedde en directe omgeving op pad om weer de nodige zakken potgrond van 20 liter aan de man te brengen. En dat lukte ook in deze dertiende potgrondactie in grote mate. Hoewel de verkoop iets minder groot was dan de afgelopen twee jaar, werden er toch ongeveer 1650 zakken verkocht. Door de penningmeester kan nu de nettowinst worden opgemaakt en kan er daarna een behoorlijk deel van de opbrengst ten goede van de jeugdafdeling van de vereniging worden gebracht.

Uiteraard wil de activiteitencommissie van de vereniging iedereen die potgrond heeft afgenomen daarvoor hartelijk bedanken. Ook Welkoop Vlagtwedde hartelijk dank voor het mogelijk maken van deze potgrondactie en het verzorgen van een kop koffie voorafgaande aan deze verkoopdag. Leuke bijkomstigheid was dat ook RTV Noord binnen hun programma “Noord en Ommeland” tussen half tien en tien uur live verslag deed van deze potgrondactie.

Het kan zijn dat de u zaterdagochtend geen verkopers heeft getroffen, waarschijnlijk omdat u niet thuis was. Mocht u toch nog potgrond thuis afgeleverd willen hebben, dan gaat de organisatie alles in het werk stellen dit (alleen) de komende week alsnog te regelen. Laat een en ander even weten via potgrondactie@vvwesterwolde.nl Diegene die op voorhand potgrond had besteld, wordt door de commissie excuses aangeboden dat er wegens bepaalde omstandigheden niet is gereageerd op het bericht met de bestelling.”

Tot slot wil de activiteitencommissie haar waardering uitspreken voor alle vrijwilligers – met name een behoorlijk aantal jeugdleden – die deze ochtend hun beste beentje weer hebben voorgezet voor de vereniging. Hoewel de medewerking binnen de vereniging best iets groter had kunnen zijn en er zodoende een nog optimalere routeverdeling zou kunnen worden gerealiseerd, wordt er met het nodige vertrouwen vooruit gekeken naar de veertiende potgrondactie in 2026.

HJ Pleiter

Foto’s: HJ Pleiter en Bé Eelsing