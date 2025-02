Uitgaanscentrum Barrage opent zéér binnenkort in Veendam

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 22 februari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL MINDER ZACHT | MORGEN WEER ZON

Het is vandaag nog redelijk zacht met een temperatuur van 10 tot 12 graden, maar ook wat betreft het weerbeeld is het geen vergelijk met gisteren. Want toen werd het 17 graden en was er veel zon. En naast bewolking valt er vandaag regelmatig ook wat regen. Heel veel valt er niet, mogelijk wordt 2 tot 4 mm in totaal. De wind is meest matig uit het zuiden, windkracht 3 tot 4.

Vanavond draait de wind naar het zuidwesten en gaandeweg wordt het dan droog. Vannacht zijn er ook brede opklaringen: minimumtemperatuur rond 7 graden. Morgen geven die opklaringen flinke zonnige perioden en het is droog, pas in de nacht naar maandag gaat het weer af en toe regenen. Middagtemperatuur morgen 10 á 11 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit zuidwest tot zuid.

Maandag begint regenachtig maar ‘s middags wordt het droger met een bui en wat zon. Na maandag zijn er vooral weer opklarngen en bljft het bij een enkele bui. Vrij goed weer dus rond het midden van de komende week, met middagtemnperaturen van 8 tot 10 graden.