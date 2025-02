Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 23 februari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

PAS LATER WAT ZON | MORGEN EERST REGEN

Het is eerst nog redelijk bewolkt maar in de loop van de dag breekt de zon af en toe door en het eindigt later vanmiddag vrij zonnig. Het is ook weer een droge dag en het is zacht met een temperatuur die langzaam stijgt tot ongeveer 11 graden. De wind is meest matig uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4.

Vanavond neemt de bewolking weer toe en vannacht is het bewolkt met later ook wat regen. Morgen begint juist bewolkt én nat met af en toe regen. In de loop van de middag wordt het droger en morgenavond zijn er weer enkele opklaringen. Een licht wisselvallige dag dus, met een matige tot vrij kráchtige wind. Middagtemperatuur morgen rond 10 graden.

Dinsdag wordt het ook een raad of 10 en dan is er vooral minder wind. Het is overdag nog wel droog, maar dinsdagavond en woensdag is er kans op wat regen. Ook donderdag is er kans op een bui, daarna lijkt het een paar dagen droog te zijn. Maximumtemperaturen aan het einde van de week rond 8 graden, minima tegen die tijd rond 2 graden.