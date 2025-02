Laatste week dagbesteding aan de Kraaikampweg is ingegaan

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 24 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGENACHTIGE DAG | TOT DONDERDAG WISSELVALLIG

Veel plezier is er aan het weer vandaag niet te beleven want de meeste tijd is het zwaar bewolkt en zo af en toe valt er regen of motregen. Heel hinderlijk is dat de meeste tijd niet, maar gaandeweg de middag kan het soms een beetje harder regenen en tot de avond kan in totaal 2 á 3 mm aan neerslag vallen. De temperatuur is 11 á 12 graden en er staat een matige tot vrij krachtige zuidenwind.

Vanavond vallen er eerst nog enkele buien maar het wordt droog en er komen opklaringen. Minimumtemperatuur vannacht rond 7 graden. Morgen is het daarna wisselend bewolkt met meestal droog weer, maar juist ’s middags ook kans op wat lichte regen. Er is morgen maar een zwakke tot matige en middagtemperatuur is morgen 8 á 9 graden.

Woensdag is er een matige west-zuidwéstenwind. Er zijn dan eerst opklaringen maar later is er kans op een bui. Donderdag is er sowieso weer meer bewolking met af en toe regen, op vrijdag en in het volgende weekend zal het vrijwel overal droog zijn met zonnige perioden. Maximum woensdag en donderdag rond 8 graden, daarna maxima rond 6 graden.