Angelina Jolie schittert in biopic Maria

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 25 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

TWEE RUSTIGE DAGEN | DONDERDAG REGEN

Het is een overwegend bewolkte dinsdag maar het is de meeste tijd droog, vanavond neemt de kans op een beetje regen toe. Het is vooral een rustige dag met een zwakke tot matige zuidwestenwind. De maximumtemperatuur is ongeveer 10 graden.

Vannacht daalt het 4 á 5 graden en ook dan kan er soms lichte regen vallen, maar veel is dat zeker niet. Morgen is het meestal ook droog en vooral in de middag zijn er opklaringen. Dat is bij een matige wind uit zuidwest tot zuid en de maximumtemperatuur voor morgen is ongeveer 9 graden.

Donderdag moeten we daarna weer een beetje de prijs betalen voor twee rustige dagen want dan is het bewolkt met perioden met regen. Na donderdag wordt het dan weer een stuk beter met vrijdag nog een enkel buitje maar ook zonnige perioden, en het volgende week lijkt zonnig te verlopen.