Brandweer rukt uit voor industriebrand Raadhuisweg Oude Pekela

OUDE PEKELA – De brandweer is om 17.55 uur gealarmeerd voor een brandgerucht in een industriepand aan de Raadhuisweg in Oude Pekela.

Nadat brandweer Oude Pekela ter plaatse was bleek dat er meer aan de hand was in de fabriek. Daarom is er door de meldkamer middelbrand gemaakt en werden ook het haakarmvoertuig van brandweer Veendam en de hoogwerker van brandweer Winschoten opgeroepen.

De brand is ontstaan in een droogtrommel. Het is een bedrijf wat hennep verwerkt. Door het proces is er brand in meerdere trommels. Om voldoende bluswater ter plekke te hebben, mocht de brand zich verder verspreiden en ontwikkelen, is het grootwatertransport ook gealarmeerd.

Omdat er door de brand meerdere vuurhaarden zijn in de productiehal gaat de brandweer deze afblussen. Ook wordt de hoogwerker ingezet om een installatie op het dak te blussen. Ze zien hierdoor dat het rookbeeld al minder wordt.

Er is voor het blussen van deze brand gebruik gemaakt van een aanwezige blusvijver. Hierdoor hoefde het grootwatertransport niet ingezet te worden. Wel stond iedereen op scherp mocht de situatie veranderen.

Als hulpmiddel is het drone team erbij betrokken. Standaard gebeurt dit vanaf grote brand, maar ook bij een middelbrand als deze kunnen ze hier gebruik van maken. Zij geven een beeld van bovenaf en kunnen dan veel informatie geven over bijvoorbeeld de hotspots van de brand. Dit kan bepalend zijn hoe de brandweer de inzet gaat doen.

Rond half acht werd het sein brand meester gegeven. De brandweer gaat de laatste smeulende resten afblussen. Met een warmtebeeldcamera controleren ze de temperatuur van de droogtrommel waarin de brand is ontstaan.