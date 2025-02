Collega’s Treant werken bij Saxenburgh om zorg voor zwangeren toegankelijk te houden

EMMEN, HARDENBERG – Een tijdelijk tekort aan obstetrieverpleegkundigen leidde onlangs tot een mooie samenwerking tussen Treant en Saxenburgh. Door zwangerschapsverlof van verschillende collega’s was er in Hardenberg behoefte aan tijdelijke ondersteuning. Twee collega’s van Treant werken daarom gedurende een half jaar gedeeltelijk in het Vrouw Kind Centrum van Saxenburgh. Een mooi voorbeeld van samenwerking in de regio om zorg voor zwangeren beschikbaar en bereikbaar te houden.

‘Vanwege een aantal zwangere collega’s en hun aanstaande verlof kreeg het Vrouw Kind Centrum in Hardenberg de planning niet rond,’ vertelt Henriette Arends, hoofd Kind- en geboortezorg van Treant in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. ‘Op de vraag of wij Saxenburgh konden helpen, antwoordden wij met een volmondig ja!’ Sinds begin dit jaar werken obstetrieverpleegkundigen Lisanne Jeuring en Bianca de Vries van Treant in het Saxenburgh.

Leren van elkaar

Lisanne Jeuring, obstetrieverpleegkundige Kind- en geboortezorg van Treant: ‘Ik reageerde meteen enthousiast en wilde tijdelijk wel in Hardenberg werken. Ik zag het als een kans om mezelf te ontwikkelen, te helpen en te zien hoe het eraan toe gaat in een ander ziekenhuis. Samen met mijn collega Bianca, zijn wij met open armen ontvangen. We zijn dan wel van een andere organisatie; toch zijn we echt collega’s. Het is interessant om te zien dat veel hetzelfde is, maar dat er ook verschillen zijn. Door elkaars inzichten en ervaringen te delen, leren we van elkaar.’

Zorg voor zwangeren over provinciegrenzen heen

Zorg voor zwangeren stopt niet bij de provinciegrens. Samenwerken is hierbij de sleutel tot succes. ‘De hulp van collega’s van Treant maakt een wereld van verschil en helpt ons om de zorg voor onze zwangeren te blijven bieden met dezelfde toewijding en kwaliteit’, aldus Francisca Kramer, clustermanager Vrouw Kind Centrum bij Saxenburgh.

