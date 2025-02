Grenswerk gemakkelijk gemaakt: deskundig advies voor grenspendelaars

REGIO – GrensInfoPunten organiseren gratis webinars op 19 en 20 maart.

Steeds meer werknemers kiezen voor een werkplek aan de andere kant van de grens of overwegen deze carrièrekeuze. Wie in het buurland wil gaan werken, dient met enkele zaken rekening te houden. In Nederland en Duitsland gelden bijvoorbeeld verschillende regels en systemen omtrent o.a. sociale zekerheid en belastingen. Hierdoor ontstaan vaak vragen. De GrensInfoPunten geven daarom op woensdag 19 en donderdag 20 maart om 16:30 uur meer informatie over het thema werken in het buurland. Deelname is kosteloos.

Op woensdag 19 maart start de webinarreeks met informatie over werken in Nederland (Duitstalig). Op donderdag 20 maart volgt het webinar over werken in Duitsland (Nederlandstalig). Tijdens deze webinars gaan de sprekers o.a. in op vragen over de opbouw van pensioenen, de zorgverzekering, kinderbijslag en belastingen. Het Nederlandse en Duitse sociale zekerheids- en (loon-)belastingsysteem worden uitgelegd en ook wordt besproken waarop moet worden gelet wanneer men thuiswerkt voor een buitenlandse werkgever.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich tot vlak voor de aanvang van de webinars registreren. Wie het webinar over werken in Nederland op woensdag 19 maart van 16:30 tot 17:30 uur wil bijwonen, dient zich aan te melden via https://grenzinfo.eu/webinar-werkenNL. Voor het webinar over werken in Duitsland op donderdag 20 maart verloopt de aanmelding via https://grenzinfo.eu/webinar-werkenDE.

Na registratie ontvangen de deelnemers een toegangslink voor het webinar.

Mandy Slootmaker