DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Haren

Tussen 15 februari 11.00 en 16 februari 8.00 uur werd bij een evenement op het terrein van de schietvereniging Altharen aan de Wesuweer Straße in Haren een aanhanger beschadigd. De schade bedraagt 1.000 euro. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen 05932/72100.

Tussen zondag 17.00 en maandag 08.00 uur zijn bij een afgesloten, in aanbouw zijnde kippenschuur aan de Lindloher Straße in Haren vier kabelhaspels, twee krachtstroomkabels, drie accu’s en een bewakingscamerasysteem gestolen. De schade bedraagt 6.330 euro. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen 05932/72100.

Meppen

Bij een opslagloods van een onderneming aan de Am Kreisforst in Meppen is tussen zondag 15.00 en maandag 6.20 uur ingebroken. Er zijn acht rollen van elk 100 meter koperkabel en koperresten gestolen. De schade bedraagt 27.500 euro. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen 05931/9490.

Gisteren moest een 28 jarige bestuurder van een Hyundai i30 op de Schwefinger Straße in Meppen om 18.00 uur uitwijken voor een onbekende automobilist, die vanaf de rotonde in de richting van de Nödiker Straße reed en daarbij op de linker weghelft terecht kwam. De Hyundai botste daarbij tegen de stoeprand en raakte beschadigd. De onbekende automobilist is doorgereden. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen 05931/9490.

Op woensdag 19 februari is na een intensief onderzoek een veroordeelde zedendelinquent aangehouden. De 23 jarige man werd wegens seksueel misbruik van een kind, dat meerdere keren plaatsvond, gezocht. Nadat de man in de omgeving van Cloppenburg was gesignaleerd kon hij door de politie worden aangehouden en bij de Officier van Justitie in Meppen worden voorgeleid. Hij is vastgezet.

Sustrum

Dankzij het snel ingrijpen door de politie is gisteren een inwoonster van Sustrum niet het slachtoffer van oplichting geworden. De vrouw werd gistermorgen door iemand gebeld die vertelde van de politie te zijn. Hij noemde zich Herr. B. Hij overtuigde haar ervan dat zij vanwege een ernstige situatie bij haar bank een groot bedrag moest opnemen en dat in veiligheid moest brengen. De vrouw geloofde de man en ging naar de bank. Onderweg kwam zij toevallig in contact met de politie. De agenten begrepen uit haar verhaal dat zij mogelijk het slachtoffer werd van oplichting en namen maatregelen. Korte tijd later stopte er een taxi voor de woning van de vrouw. Er stapte een man uit die, zoals was afgesproken, de enveloppe waarin het geld zou zitten, uit de brievenbus van de vrouw nam. Op dat moment kwamen de agenten te voorschijn en hielden deze 35 jarige man aan. Ook de 34 jarige taxichauffeur werd aangehouden. Ze werden naar het politiebureau van Meppen gebracht. Of de taxichauffeur ook in het complot zat is niet bekend.

Regio

Sinds medio 2023 vonden er in de regio Cloppenburg/Vechta, Emsland/Grafschaft Bentheim, Leer/Emden und Oldenburg Stadt/Ammerland talloze inbraken bij bedrijven plaats, waarbij de buit bestond uit o.a. geld, voertuigen en kostbare elektrische apparaten en gereedschap. Er werd onder leiding van de Officier van Justitie in Oldenburg een speciale eenheid gevormd die onderzoek deed naar 65 diefstallen. Sporenonderzoek wees uit dat de inbraken en diefstallen uit bedrijfsauto’s door dezelfde dadergroep werden gepleegd. Er waren in totaal twaalf verdachten, waarvan er vijf werkzaam waren bij de gedupeerde bedrijven. Een groot deel van de verdachten komt uit dezelfde familie uit de omgeving van Westoverledingen. Er werden zeven arrestatiebevelen uitgeschreven. Vanmorgen werden in vijf woningen in Westoverledingen (Landkreis Leer), Bad Bodenteich (Landkreis Uelzen), Rinteln, Bad Nenndorf und Dassel (Landkreis Northeim) woningen doorzocht. In zijn woonplaats Westoverledingen werd een 45 jarige man aangehouden. Ook werden daar een 69 jarige inwoner van Rinteln, een 17 jarige man uit Bad Nenndorf, en een 26 jarige buitenlandse man aangehouden. De laatste probeerde bij het zien van de politie te vluchten. Hij sprong vanaf de bovenverdieping uit een raam en raakte daarbij gewond. Ook werd in de omgeving van Bad Bodenteich een 22 jarige man aangehouden. Deze personen zitten nu in voorarrest. De verblijfplaats van twee andere verdachten is nog onbekend. Bij de huisdoorzoekingen werden o.a. veel spullen die van diefstal afkomstig waren en zo’n 50 telefoons en notebooks aangetroffen en in beslaggenomen.