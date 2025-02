Soroptimist Filmfestival voor kinderen 2025

STADSKANAAL – Op dinsdag 4 maart 2025 organiseert Soroptimistclub ‘de Veenkoloniën’ voor de 14e keer het Soroptimist Film Festival voor Kinderen in Stadskanaal. Dit filmfestival staat geheel in het teken van de rechten van het kind. Doel van het festival is om kinderen uit groep 7 van de basisscholen via films bewust te maken van het bestaan van kinderrechten en om de kinderen een kijkje te geven in het leven van andere kinderen. Het festival wordt behalve in Stadskanaal op meerdere plaatsen in het land georganiseerd.

Rechten van het kind

Alle kinderfilms hebben een relatie met kinderrechten. Met de films wil de organisatie laten zien hoe kinderen hier en elders leven. Trieste, maar ook leuke verhalen om kinderen ervan bewust te maken dat het leven dat voor hen vanzelfsprekend is, voor veel kinderen anders is. Dat veel kinderen uitgesloten zijn van voldoende voeding, onderwijs en gezondheidszorg en zelfs geen eigen naam hebben.

UNICEF is bij uitstek de organisatie die bewustwording van kinderrechten kan bevorderen.

Het SFFK stimuleert de inzet van gastlessen op de basisscholen en vraagt scholen of zij interesse hebben in een gastles van Unicef.

Zie: https://www.unicef.nl/jeugd/leerkrachten/gastles

Stadskanaal

De Soroptimisten krijgen in Stadskanaal volop steun voor het evenement. Servicebioscoop Smoky stelt belangeloos haar bioscoopzalen ter beschikking en zorgt ervoor dat de gekozen films worden besteld en getoond. Daarnaast steunen lokale sponsoren het festival met een financiële bijdrage.

Op het programma van het Soroptimist Film Festival voor Kinderen 2025 staat de film The Crossing zie ook The Crossing (Flukten Over Grensen) – Netwerk Filmeducatie



Soroptimist International

De Unie van Soroptimistclubs in het Koninkrijk der Nederlanden en in Suriname is onderdeel van de wereldwijde netwerkorganisatie en NGO Soroptimist International (SI). Deze organisatie, met 66.000 leden in 120 landen, zet zich via acties, belangenbehartiging en bewustwording in voor ondersteuning van vrouwen en meisjes.

In Nederland bestaat de organisatie, opgericht in 1928, uit ruim 3.000 leden in 102 lokale clubs.

Soroptimistclub de Veenkoloniën is één van deze 102 lokale clubs. Voor meer informatie over De Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao Soroptimistclub de Veenkoloniën zie:

https://www.soroptimist.nl/de-veenkolonien/

Janneke Kraan