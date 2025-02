Independer: Vorig jaar 11,5% minder auto-inbraken in Groningen

GRONINGEN – Gereedschap in de kofferbak, een laptop op de achterbank of een smartphone in het dashboardkastje: waardevolle spullen in auto’s zijn een geliefd doelwit voor inbrekers. Vorig jaar waren er 773 auto-inbraken in de provincie Groningen, een daling van 11,5% ten opzichte van 2023. Wel zijn er grote verschillen per gemeente, zo blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van de politie.

In 2024 werd er in Groningen 773 keer ingebroken in auto’s: een afname ten opzichte van het jaar ervoor. In 2023 ging het namelijk om 873 incidenten waarbij iets werd meegenomen uit een geparkeerd voertuig.

“In het onderzoek gaat het om de diefstal van spullen uit de auto, maar ook om auto-onderdelen zoals airbags of navigatiesystemen. Bij een auto-inbraak keert de verzekeraar alleen uit als je WA Plus of All Risk bent verzekerd. Met alleen een WA verzekering komt je niet in aanmerking voor een vergoeding. Veel mensen weten dit niet en komen dan voor een nare verrassing te staan”, zegt Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij Independer.

Sterkste afname in gemeente Groningen en Westerwolde

Vooral in de gemeente Groningen sloegen criminelen vorig jaar minder vaak toe. Het aantal auto-inbraken daalde hier van 618 naar 551: een afname van 67 incidenten. Ook in Westerwolde (-31) en Eemsdelta (-30) was er een sterke daling.

Helaas was er niet overal in Groningen sprake van een afname: in vijf gemeenten nam het aantal auto-inbraken juist toe. De sterkste stijging was er in Veendam (+29), gevolgd door Oldambt (+8).

“Een stijging in het aantal auto-inbraken kan effect hebben op de premies die je betaalt voor de autoverzekering. Die kunnen namelijk per buurt anders zijn. Want als het risico op diefstal hoger is geworden. Dan wil de verzekeraar dit risico afdekken en dat betekent een hogere premie”, legt Menno Dijcks van Independer uit.

Benieuwd hoe het zit in jouw gemeente of in de rest van het land? Meer informatie over het onderzoek vind je via https://www.independer.nl/autoverzekering/info/onderzoek/auto-inbraken-2025

In deze gemeente heb je de meeste kans op auto-inbraak

Parkeer je je auto in de stad Groningen? Wees dan extra alert en zorg ervoor dat je hem goed op slot zet en op een veilige plek neerzet. Nergens in de provincie is de kans op een auto-inbraak namelijk zo groot als in de provinciale hoofdstad. Per 10.000 huishoudens gaat het om 37,8 incidenten. Dit aantal ligt een stuk hoger dan het provinciale gemiddelde (25,1).

Dit is de top vijf Groningse gemeenten met naar verhouding de meeste auto-inbraken:

Groningen: 37,8 auto-inbraken per 10.000 huishoudens Veendam: 36,6 auto-inbraken per 10.000 huishoudens Westerwolde: 33,5 auto-inbraken per 10.000 huishoudens Oldambt: 22,2 auto-inbraken per 10.000 huishoudens Midden-Groningen: 11,9 auto-inbraken per 10.000 huishoudens

Expert autoverzekeringen Menno Dijcks: “Al blijf je in het hetzelfde huis wonen en hou je dezelfde auto. De verzekeringspremies worden meestal jaarlijks aangepast. Het kan zijn dat je dan bij een andere verzekeraar beter af bent. Het is daarom altijd verstandig om dat jaarlijks even te vergelijken”.

Independer