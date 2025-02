Informatieve zorgmarkt op vrijdag 14 maart

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 26 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

DROGE DAG | MORGEN BUIIG

De bewolking en de regen van vannacht gaat verder in Duitsland naar het oosten en wij krijgen een vrij mooie dag met zonnige perioden en tot in de avond ook droog weer. De temperatuur loopt op tot ongeveer 9 graden en vanochtend is er een zwakke tot matige westenwind, vanmiddag is er een matige wind uit het zuiden.

Vanavond raakt het bewolkt en later vanavond en vooral vannacht zijn er perioden met regen. De wind draait vannacht naar het zuidwesten, de minimumtemperatuur is 4 graden.

Morgen klaart het bijna niet op: er komt dan een lagedrukgebied boven Noord-Nederland te liggen en dat gaat pas vrijdagnacht door naar Duitsland. Het is daardoor morgen bewolkt met vaak wat regen of motregen. De wind wordt vrij krachtig uit het westen tot noordwesten en samen met de buien en de middagtemperatuur van 7 of 8 graden is het morgen een koude dag.

Vrijdag valt er eerst een bui maar later is er wat zon, het weekend is droog met zonnige perioden en minder wind.