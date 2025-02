Provincie kent subsidie toe voor Graansilo Bad Nieuweschans

BAD NIEUWESCHANS – De provincie Groningen heeft dinsdag 25 februari een subsidie van 1,49 miljoen uit het Erfgoedprogramma toegekend aan de Graansilo in Bad Nieuweschans. Dit stelt de gemeente Oldambt in staat de Graansilo te restaureren en een nieuwe bestemming te geven en de kade waaraan de silo ligt her in te richten.

De Graansilo staat symbool voor het rijke graanverleden van de Graanrepubliek. De silo is een Rijksmonument dat inmiddels circa dertig jaar leeg staat. Zowel van binnen als van buiten wordt duidelijk dat het gebouw de afgelopen jaren behoorlijk in verval is geraakt. Daarin komt nu verandering, aldus Susan Top, gedeputeerde van de provincie Groningen. “De provincie vindt het belangrijk dat de Graansilo gerestaureerd wordt en een nieuwe bestemming krijgt. Hierdoor blijft het erfgoed bewaard voor de toekomst en krijgt het weer een functie. Dit is belangrijk voor inwoners én voor bezoekers.”

Uitzichttoren

Naast de noodzakelijke reparatie- en restauratiewerkzaamheden zijn er eerste ideeën om het gebouw toegankelijk te maken als uitzichttoren voor een breed publiek. Ook wordt er gekeken of het gebouw de plek kan worden waar het verhaal van de Graanrepubliek wordt verteld aan bewoners en bezoekers van onze regio.

De kade wordt ingericht als uitnodigende publieke ruimte, waardoor de Graansilo voor publiek goed toegankelijk wordt. Ook de waterkant krijgt hiermee een flinke impuls voor wandelen en verblijf en activiteiten aan de waterkant. Dit kan voor het hele gebied Oudezijl en Bad Nieuweschans een leuke nieuwe plek worden.

Wethouder Ger Klein (Erfgoed) van de gemeente Oldambt is dan ook enthousiast over de toekenning: “Als gemeente zijn we blij dat we met de subsidie het karakteristieke gebouw in ere wordt hersteld en een tweede leven kunnen geven. Een nieuwe toekomst, die bovendien recht doet aan de rijke historie van het gebied. Als gemeente zullen we de komende maanden in afstemming met bewoners en andere belanghebbenden de plannen verder uitwerken”.

De werkzaamheden aan de kade en de Graansilo zullen naar verwachting in 2026 starten.

Gemeente Oldambt